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Coca-Cola Turkmenistan возобновила выпуск продукции  

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Coca-Cola Turkmenistan возобновила работу своего завода в Ашхабаде и выпуск продукции, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». В ноябре стало известно, что предприятие Coca-Cola Turkmenistan находилось на грани...
Культура и история

Шейх туркестанского востоковедения

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Ильга Мехти Только периметр огромных мощных деревьев сохранился от разрушенного уже в мое время здания старой гимназии. Но и когда эти деревья были еще молодыми,...
Советы юристов

Юридические консультации

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«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с помощью формы обратной связи или на email turkmen.initiative@gmail.com. Вопрос: Здравствуйте. У меня...
Наши Новости

Жилищно-строительные кооперативы Ашхабада переходят в собственность государства

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В Ашхабаде началась работа по передаче кооперативных домов в собственность государства. С 20 декабря работники городского и этрапских хякимликов столицы с переведенным на русский язык...
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Хроника ТМ

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Туркменистан: Итоги 2017 года 

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Кира Крамер Новый год – это время подводить итоги. 2017 был для Туркменистана и его жителей насыщен событиями. Страна пережила повышение оплаты в детских садах, вызвавшее митинги в регионах; введение в строй Гарлыкского ГОК, который...

Coca-Cola Turkmenistan возобновила выпуск продукции  

Шейх туркестанского востоковедения

Жилищно-строительные кооперативы Ашхабада переходят в собственность государства

Пассажиры «Туркменских авиалиний» жалуются на вскрытые чемоданы и пропажу сигарет из...

Другие СМИ

Вокруг Туркменистана

Центральная Азия должна приспособиться к низким ценам на нефть, — Всемирный...

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Олжас Ауезов Reuters Странам богатой энергоресурсами Центральной Азии предстоит еще многое сделать, чтобы приспособиться к более низким ценам на нефть, в том числе провести масштабные реформы,...

Второй год дефицита в Туркменистане

Культ личности в Туркмении: 9 отличий Бердымухамедова от Ниязова

Год при новом президенте. Что изменилось для жителей Узбекистана?

Эпоха ничтожества власти. Как бытовой террор стал нормой жизни в Туркмении

Юридические консультации

Юридические консультации

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«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с...

Юридические консультации. Проблемы двойных граждан

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«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с...

Юридические консультации. Военный билет, выход из гражданства, погашение судимости

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Вопрос: Здравствуйте, мой муж с Туркменистана, я с Кыргызстана, но живем мы вместе в другой...

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