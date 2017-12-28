Coca-Cola Turkmenistan возобновила выпуск продукции
Coca-Cola Turkmenistan возобновила работу своего завода в Ашхабаде и выпуск продукции, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». В ноябре стало известно, что предприятие Coca-Cola Turkmenistan находилось на грани...
Шейх туркестанского востоковедения
Ильга Мехти Только периметр огромных мощных деревьев сохранился от разрушенного уже в мое время здания старой гимназии. Но и когда эти деревья были еще молодыми,...
Юридические консультации
«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с помощью формы обратной связи или на email turkmen.initiative@gmail.com. Вопрос: Здравствуйте. У меня...
Жилищно-строительные кооперативы Ашхабада переходят в собственность государства
В Ашхабаде началась работа по передаче кооперативных домов в собственность государства. С 20 декабря работники городского и этрапских хякимликов столицы с переведенным на русский язык...
Туркменистан: Итоги 2017 года
Кира Крамер Новый год – это время подводить итоги. 2017 был для Туркменистана и его жителей насыщен событиями. Страна пережила повышение оплаты в детских садах, вызвавшее митинги в регионах; введение в строй Гарлыкского ГОК, который...
Центральная Азия должна приспособиться к низким ценам на нефть, — Всемирный...
Олжас Ауезов Reuters Странам богатой энергоресурсами Центральной Азии предстоит еще многое сделать, чтобы приспособиться к более низким ценам на нефть, в том числе провести масштабные реформы,...
Юридические консультации
«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с...
Юридические консультации. Проблемы двойных граждан
«Хроника Туркменистана» продолжает публиковать ответы юристов на вопросы читателей. Свои вопросы вы можете отправить с...
Юридические консультации. Военный билет, выход из гражданства, погашение судимости
Вопрос: Здравствуйте, мой муж с Туркменистана, я с Кыргызстана, но живем мы вместе в другой...